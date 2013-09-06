Лікарні забезпечені препаратами для онкохворих лише на 65%

Вітчизняні лікувальні заклади забезпечені препаратами, необхідними для лікування онкохворих, в середньому, на 65%. Про це повідомили департаменти охорони здоров`я при облдержадміністраціях у відповідь на депутатський запит заступника голови партії «Батьківщина», народного депутата України Павла Петренка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина», згідно з відповідями на запит, Сумщина та АР Крим забезпечені лікарськими засобами для лікування онкохворих дітей лише на третину.

Не краща ситуація із забезпеченням необхідними препаратами для лікування онкологічних захворювань у дорослих. Найменше ліків торік отримали Тернопільська, Чернівецька та Херсонська області - лише 30% від потреби, а Дніпропетровщина забезпечена лише на 41%.

«Нинішній стан справ свідчить про одне - онкохворі залишилися із своєю хворобою сам на сам. Люди не можуть розраховувати на те безкоштовне лікування, яке згідно Конституції повинна забезпечити їм держава. Нині шанс на одужання мають лише ті, хто в змозі самостійно оплатити дороге лікування», - наголосив Петренко.

При цьому, наголосив депутат, згідно з офіційною інформацією, у 2012 році МОЗ закуповувало лікарські засоби для онкохворих за цінами, що значно перевищують зареєстровані оптово-відпускні ціни з урахуванням граничних постачальницько-збутових надбавок. Наприклад, препарат «Доцетактин» було придбано у кількості 2004 одиниць за ціною 1350 грн на суму 2 млн 705 тис. гривень. При цьому зареєстрована оптово-відпускна ціна (з урахуванням 10% граничної постачальницько-збутової надбавки) становила 1276,4 гривень - на 73,6 гривень менше. Загалом, лише при закупівлі трьох препаратів для лікування онкологічних та онкогематологічних хворих – «Доцетактин», «Лейкофозин», «Елігард» - Мінохорони здоров’я фактично переплатило 335 тис. гривень, - заявив Петренко.