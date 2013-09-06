У Києві відбудеться перша спартакіада серед інвалідів праці

В суботу, 7 вересня, об 11:00 відбудеться офіційне відкриття першої Київської міської спартакіади серед інвалідів праці «Сила духу», повідомили УНІАН у прес-служба Київської міської державної адміністрації.

У програмі спартакіади: настільний теніс, шахи, шашки, армспорт, дартс, бомбаскет.

За результатами Київської спартакіади «Сила духу» буде сформована збірна команда Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у місті Києві, яка візьме участь у Всеукраїнській спартакіаді інвалідів праці «Сила духу» в м. Алушта на олімпійській базі «Спартак» з 26 до 29 вересня 2013 року.

Основна мета проекту «Сила духу» – соціально-психологічна адаптації потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також залучення потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань до участі у громадському житті, заняття спортом та фізичною культурою і зміцнення здоров’я засобами фізичної культури.

Місце проведення: Учбово-спортивна база олімпійської підготовки «Святошин», 19-й км Житомирського шосе.

Акредитація журналістів проводиться до 17:00 п’ятниці, 6 вересня, за телефонами: (044) 585-20-07 та (097) 834-47-72.