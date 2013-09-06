Міліція знайшла луганчанку, яка залишила своє немовля

Співробітники міліції 5 вересня о 21.30 знайшли жінку, яка 3 вересня залишила у візочку свого однорічного сина в гуртожитку Східноукраїнського університету, заявивши вахтеру, що його забере батько.

Як повідомила УНІАН прес-служба ГУМВС у Луганській області, співробітники кримінальної міліції у справах дітей Жовтневого райвідділу ЛМУ ГУМВС України в Луганській області встановили особу матері. Нею виявилася 31-річна жителька Луганська. За її словами, ця дитина їй зовсім не потрібна (як і старша 7-річна донька, яку вона віддала в інтернат). Живе вона у подруги, грошей немає, існувати і утримувати дитину нема на що. Не працює, не заміжня. З батьком хлопчика – студентом із Нігерії, вона не спілкується, де його шукати не знає. Сама любить роз`їзди. Літом жила в Сімферополі.

Того дня молода жінка зібралася до свого батька, який проживає в Києві, за грошима. «Сина ні на кого було залишити, тому так і вчинила», – розповіла мати. На питання співробітників міліції: «Потрібна вам дитина?» жінка відповіла: «Я ще не вирішила. Її хоче забрати мій батько». Звідки у дитини опіки, вона пояснити не змогла.

В даний час хлопчик перебуває в медичній установі під наглядом фахівців. Стан дитини задовільний.

Співробітники міліції збирають матеріали для передачі до опікунської ради і служби у справах дітей Луганської міської ради.

Жінці загрожує відповідальність за статтею 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов`язків з догляду за дитиною), санкція якої передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до п`яти років або позбавлення волі на такий самий строк.