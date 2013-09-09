У Миколаївській області жінка вижила після падіння в 20-метровий колодязь.

Як повідомили УНІАН у головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області, 6 вересня в 00:25 на пункт зв`язку 21-ї Державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про те, що в колодязь по вул. Жовтневій в с. Новопетрівське Новоодеського району впала жінка.

На місце події виїхали рятувальники. При з`ясуванні обставин стало відомо, що 38-річна жінка в стані алкогольного сп`яніння з невідомих причин впала в 20-метровий колодязь, наповнений водою і самостійно не може вибратися.

За допомогою спеціального устаткування рятувальники дістали жінку і передали співробітникам швидкої медичної допомоги.

З попереднім діагнозом переохолодження жінка була госпіталізована до Новоодеської центральної районної лікарні. На даний момент стан постраждалої стабільний.