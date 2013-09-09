У Миколаївській області виявили плантацію конопель

У Миколаївській області співробітники СБУ спільно з МВС виявили і знищили наркоплантацію на території Кривоозерського району.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі УСБУ в Миколаївській області.

Загальна площа земельної ділянки становила близько 1 гектара, на ній росло 12 тисяч кущів конопель.

За цим фактом органами МВС почато кримінальне провадження за ст.310 (посів або вирощування снодійного маку або конопель) Кримінального кодексу України.