У Миколаївській області виявили плантацію конопель
09:11, 09 вересня 2013Новини регіонів
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На ній було 12 тисяч кущів
У Миколаївській області співробітники СБУ спільно з МВС виявили і знищили наркоплантацію на території Кривоозерського району.
Про це УНІАН повідомили у прес-групі УСБУ в Миколаївській області.
Загальна площа земельної ділянки становила близько 1 гектара, на ній росло 12 тисяч кущів конопель.
За цим фактом органами МВС почато кримінальне провадження за ст.310 (посів або вирощування снодійного маку або конопель) Кримінального кодексу України.
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