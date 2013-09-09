У Миколаївській ЦРЛ виявили порушень на півмільйона гривень

За результатами ревізії фінансово-господарської діяльності Миколаївської центральної районної лікарні за період 2010-2012 роки та I півріччя 2013 року, проведеної Держфінінспекцією в Миколаївській області, виявлено фінансових порушень на загальну суму 516,52 тис грн. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держфінінспекції в Миколаївській області.

Так, ревізія виявила неефективне витрачання бюджетних коштів на непередбачені законодавством доплати за сумісництво головному лікарю та його заступникам, за утримання понадштатних одиниць, необґрунтовану передачу майна іншим суб`єктам господарювання тощо. Крім того, в закладі не ведеться облік бланків суворої звітності по проходженню психіатричного огляду та виявлено недостачу понад 3 тисяч таких бланків. Внаслідок «безкоштовної» реалізації додаткових послуг, які здійснюються згідно з розпорядженням голови Миколаївської ОДА та наказом головного лікаря на платній основі , лікарня недоотримала доходу на суму понад 102 тис грн.

До того ж бланки виписувалися громадянам не за місцем територіального обслуговування, про що повинні бути відомості в базі даних лікаря-психіатра, а з інших областей, що є грубим порушенням чинного законодавства.

За результатами ревізії винних притягнуто до матеріальної та дисциплінарної відповідальності, складено протоколи про адміністративні правопорушення, до установи застосовано фінансову санкцію у вигляді зупинення операцій з бюджетними коштами до повного усунення фінансових порушень.

Про результати ревізії поінформовано прокуратуру.