На Кіровоградщині в будинку стався вибух газу

У с. Плетений Ташлик Маловисківського району Кіровоградської області у двоповерховому житловому будинку на 16 квартир, в квартирі на першому поверсі стався вибух газоповітряної суміші з газового балона.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, унаслідок вибуху постраждало 3 особи, яких госпіталізовано до лікарні. Окрім того, пошкоджені вхідні двері та віконні рами 8 квартир, зруйнована міжквартирна перегородка на площі 15 кв м, 8 мешканців пошкоджених квартир тимчасово відселено до родичів.

На місці події працювала оперативна група Управління ДСНС у Кіровоградській області.