Запоріжжя: 8 інтернатівців госпіталізовано після укусів ос
10:03, 09 вересня 2013Новини регіонів
0
Покусали на території інтернату
У Запорізькій області 8 вихованців школи-інтернату госпіталізовано після укусів ос.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, це сталося 7 вересня у м. Василівка.
«Із школи-інтернату до дитячого відділення центральної районної лікарні госпіталізовано 8 дітей, яких на території закладу покусали оси», - йдеться в повідомленні.
Станом на 7:00 8 вересня стан здоров’я дітей – задовільний, поінформували в ДСНС.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter