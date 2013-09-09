Запоріжжя: 8 інтернатівців госпіталізовано після укусів ос

У Запорізькій області 8 вихованців школи-інтернату госпіталізовано після укусів ос.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, це сталося 7 вересня у м. Василівка.

«Із школи-інтернату до дитячого відділення центральної районної лікарні госпіталізовано 8 дітей, яких на території закладу покусали оси», - йдеться в повідомленні.

Станом на 7:00 8 вересня стан здоров’я дітей – задовільний, поінформували в ДСНС.