У Криму рятувальники знайшли 9 німецьких туристів

У Криму рятувальники знайшли та евакуювали 9 німецьких туристів з гори Демерджі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, як зазначається в повідомленні 7 вересня о 18.05 поблизу м. Алушта на г. Демерджі, в районі стоянки «Джурла», група туристів з Німеччини у кількості 9 осіб внаслідок погіршення погодних умов попросила евакуацію.

О 21.10 туристів було знайдено та евакуйовано у безпечне місце.