На Прикарпатті відбудеться І Всеукраїнська проща медиків

28 вересня під гаслом «Моє милосердя змінює світ!» відбудеться перша Всеукраїнська проща медичних працівників до храму Святого Пантелеймона, що у с. Шевченкове Галицького району на Івано-Франківщині.

Про це УНІАН повідомили в Івано-Франківській архієпархії Української греко-католицької церкви.

Паломництво пройде з благословення Архиєпископа і Митрополита Івано-Франківського УГКЦ Володимира (Війтишина) та з ініціативи Комісії УГКЦ у справах душпастирства охорони здоров’я.

Паломництво розпочнеться Архиєрейською Божественною літургією об 11.00. У програмі передбачені також розважання на духовно-етичні теми та робота в групах.

Довідка УНІАН. Паломництво медичних працівників саме до храму Святого Пантелеймона відбувається невипадково, адже ранньохристиянський великомученик Пантелеймон, за фахом лікар, був великим цілителем.

Церква Святого Пантелеймона - найстаріший і єдиний із збережених храмів Галицько-Волинського князівства, розташований у селі Шевченкове поблизу сучасного Галича (Івано-Франківська область). Був заснований у 1194 році князем Романом Мстиславичем, раніше розміщувався у центрі добре укріпленого городища. Це монументальна хрестобанна церква зі зразками вишуканого білокам`яного різьблення і численними рисунками та графіті на стінах.

В теперішній час церква Святого Пантелеймона є чинною греко-католицькою церквою і входить до складу Національного заповідника «Давній Галич».