На Житомирщині через вибух міни загинула людина

У Житомирській області внаслідок вибуху під час розбирання мінометної міни часів війни загинула людина.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, вибух стався 7 вересня о 18.30 у селі Кам’яний Брід Володарсько-Волинського району на території приватного домоволодіння.

«Внаслідок події загинула 1 особа та зруйновано веранду», - йдеться у повідомленні.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.