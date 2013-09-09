У Коктебелі два парапланеристи отримали травми
Параплан врізався у гору
У Криму двоє людей отримали травми, не впоравшись із управлінням параплану і вдарившись об схил гори Клементьєва в Коктебелі.
Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління ДСНС, інцидент стався 8 вересня
39-річний житель Харкова отримав перелом кісток тазу, а 35-річна жителька Сімферополя - перелом поперекового відділу хребта й струс головного мозку.
Медики оцінюють стан потерпілих як середнього ступеня тяжкості.
Довідка УНІАН. Гора Клементьєва вважається "колискою радянської авіації": там починали майбутні конструктори Олег Антонов, Олександр Яковлєв, Сергій Іллюшин, творець космічних кораблів академік Сергій Корольов. У наші дні на горі продовжують проходити навчально-тренувальні збори, змагання й просто польоти на безмоторних літальних апаратах.