У Вінниках маршрутка наїхала на 9-річного школяра

У місті Винники поблизу Львова водій автобуса «Богдан», який слідував за маршрутом Львів – Винники, скоїв наїзд на 9-річного пішохода.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, дорожньо-транспортна пригода сталася 8 вересня, о 18.26, у місті Винники на вулиці Сахарова.

Як зазначається у повідомленні, маршрутним автобусом «Богдан», який слідував за маршрутом № 40 (вул. Стрийська «KingСrossLeopolis» – м. Винники), було скоєно наїзд на пішохода, жителя міста Винники, 2004 року народження, якого у важкому стані госпіталізовано у реанімаційне відділення Львівської лікарні швидкої медичної допомоги.

Обставини ДТП встановлюються. Проводиться дослідча перевірка.