Львівщина: чоловік викопав у своєму господарстві 1600 набоїв

На Львівщині чоловік викопав на території власного господарства 1600 сучасних набоїв до вогнепальної зброї та 99 набоїв до пістолета «Макарова».

Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 7 вересня у селі Жирівка Пустомитівського району власником приватного домогосподарства під час проведення земляних робіт було виявлено 1 600 сучасних набоїв калібру 5,6 мм та 99 набоїв калібру 9 мм від пістолета «Макарова».

Вищезазначені боєприпаси вилучені працівниками Пустомитівського РВ ГУМВС України у Львівський області.

З‘ясовується, як сучасні набої могли потрапити на територію приватного господарства та їх походження.