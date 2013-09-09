Прикордонники врятували румунських підлітків, які заблукали

Прикордонники відділу «Фальків» Чернівецького загону врятували двох румунських підлітків, які збирали гриби і заблукали в лісі.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації державної прикордонної служби України, двох дітей 12 та 13 років прикордонники помітили у лісовій смузі між румунським населеним пунктом Садео та українським Долішній Шепіт за кількасот метрів від держкордону. Під час бесіди діти розповіли, що зранку вийшли з дому в ліс, щоб назбирати грибів, але не зчулися, як заблукали. Вже невдовзі їх і виявив прикордонний наряд.

Про знайдених дітей охоронці кордону відразу повідомили підрозділи прикордонної охорони суміжної держави. Під час зустрічі дітей, громадянство яких підтвердила румунська сторона, було передано представникам прикордонної охорони Румунії.