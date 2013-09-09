На Сумщині в пожежі загинуло двоє дітей - 3-місячний хлопчик і його півторарічна сестричка.

Як повідомили УНІАН в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Сумській області, повідомлення про пожежу в житловому будинку надійшло 8 вересня о 15.19 на лінію екстреного виклику «101» смт Велика Писарівка.

Пожежники, які прибули на місце, швидко ліквідували вогонь. Проте в результаті пожежі загинув 3-місячний хлопчик, а його півторарічна сестричка була тяжко травмована. Постраждалу з опіками 2-3 ступеня до 70% тіла терміново госпіталізували в хірургічне відділення центральної районної лікарні. Незважаючи на докладені медпрацівниками зусилля о 23.00 дівчинка померла.

На місці працювала слідчо-оперативна група у складі представників правоохоронних органів і працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як було встановлено, в будинку без нагляду дорослих перебувало троє дітей. Коли сталося загорання, старший 3-річний хлопчик вибіг на вулицю, а в кімнаті залишилися його маленький братик із сестричкою. Пожежу виявив господар, який з дружиною був у літній кухні. Чоловік побачив дим, який йшов з вікон будинку, і побіг на допомогу. Із задимленого будинку він виніс дочку і обгоріле тіло сина. Рятуючи дітей, чоловік одержав опік правої кисті і дихальних шляхів.

Вогнем знищено меблі, телевізор та особисті речі. Причина загорання з`ясовується.