У Києві працює 267 фізкультурних підліткових клубів

У столиці функціонує 267 фізкультурно-спортивних клубів, у яких займаються 166 тис. осіб. Крім того, у Києві працює 78 спортивних підліткових клубів, які відвідують 8,8 тис. дітей. Про це повідомляє Департамент освіти і науки, молоді та спорту КМДА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, враховуючи, що клуби за місцем проживання населення підпорядковані різним структурним підрозділам, необхідно врегулювати питання координації їхньої роботи. Одним із шляхів вирішення цього питання є створення в кожному районі Києва центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». Позитивний досвід створення та функціонування таких центрів напрацьовано у Подільському і Деснянському районах.

Одним із основних завдань галузі є подальший розвиток та збереження мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл у Києві. Сьогодні у місті функціонує 95 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, де набули розвиток 90 видів спорту, в яких займається понад 36,5 тис. дітей.

З метою поліпшення спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи в позаурочний час з учнями загальноосвітніх навчальних закладів проводяться заняття в спортивних гуртках. У кожний загальноосвітній навчальний заклад введено по 1-2 ставки керівників спортивних гуртків. Усього в місті введено 689 ставок та працює 1584 гуртки, в яких навчаються 34 тис. 488 дітей. Для найбільш обдарованих дітей – вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл – відкриті спортивні спеціалізовані класи з різних видів спорту при загальноосвітніх навчальних закладах. Мережа спеціалізованих спортивних класів ДЮСШ з видів спорту в загальноосвітніх навчальних закладах становить 21 клас, в яких займається 481 учень.

Під час розширеного засідання Колегії Київської міської державної адміністрації заявив голова КМДА Олександр Попов заявив, що створення належних умов для розвитку масового спорту та пропаганда здорового способу життя набувають нової актуальності. Міська влада, реалізуючи соціальні ініціативи Президента України щодо популяризації здорового способу життя, залучення дітей до занять фізичною культурою та спортом, визначила цей напрямок своєї діяльності як один із пріоритетних та важливих.