При будівництві центру для дітей-інвалідів виявили махінації

Прокуратура Миколаївської області виявила махінації з бюджетними грошима під час будівництва центру для дітей-інвалідів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облпрокуратури, в ході проведення перевірки додержання вимог бюджетного законодавства під час виконання будівельних робіт, замовником яких є Державний комплекс соціальної реабілітації інвалідів, було виявлено завищення вартість виконаних робіт на загальну суму майже 665 тис. грн.

За результатами конкурсних торгів між Державним комплексом соціальної реабілітації інвалідів та товариством з обмеженою відповідальністю укладено договір щодо будівництва Навчально-методичного центру Державного комплексу соціальної реабілітації дітей-інвалідів. На виконання договору Управлінням капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації вказаному товариству перераховано бюджетні кошти у сумі 8,3 млн. грн.

«Перевіркою було встановлено, що посадові особи товариства, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння бюджетними коштами внесли до актів виконаних робіт недостовірні дані щодо розміру сплати заробітної плати, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податку на додану вартість, у тому числі за договорами субпідряду з підприємствами, якими фактично роботи за вказаними договорами не виконувались, - повідомила начальник відділу захисту конституційних прав і свобод громадян та інтересів держави прокуратури Миколаївської області Наталія Порошина. - Внаслідок внесення недостовірних даних до зазначених документів про виконання робіт по будівництву комплексу соціальної реабілітації посадові особи товариства завищили вартість виконаних робіт на загальну суму 664,8 тис. грн та їх привласнили, заподіявши шкоду обласному бюджету на вказану суму».

Досудове розслідування триває.