У серпні в Києві зареєстровано 3034 новонароджених

У серпні 2013 року столичними РАГСами зареєстровано 3034 новонароджених малят, повідомили УНІАН у прес-службі Укрдержреєстру.

Зазначається, що найбільше - 446 малюків - з`явилося на світ у серпні в Дарницькому районі столиці. На другому місці – Святошинський район (358 малюків), на третьому – Деснянський (342).

Найменше дітей зареєстровано в цьому місяці у Голосіївському (205) та Шевченківському (208) районах.