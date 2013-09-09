У Києві викрито співробітників ветлабораторії - вимагали хабарі

Шевченківський райсуд Києва за поданням столичної прокуратури обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою двом посадовцям Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, яких було викрито на одержанні неправомірної вигоди від підприємців за надання дозвільних документів на реалізацію м’ясопродуктів на Дарницькому ринку столиці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

Наразі вказаним посадовим особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України – Одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Крім того, за рішенням суду одну з підозрюваних, завідуючу лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на Дарницькому ринку відсторонено від посади. На даний час на розгляді суду перебуває клопотання слідчого щодо відсторонення від займаної посади й іншого фігуранта провадження, а саме керівника Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи.

Під час обшуків у службових кабінетах підозрюваних правоохоронці вилучили понад 60 тис. гривень, незаконно отриманих від суб’єктів господарювання.