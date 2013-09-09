У Маріуполі автомобіль збив 11-річного хлопчика

У Маріуполі Донецької області сьогодні водій газелі на смерть збив 11-річного хлопчика.

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Маріуполя, ДТП сталося близько 8.00 на вулиці Гагаріна в Приморському районі міста - водій автомобіля марки ГАЗ-2705 зробив наїзд на хлопчика 2002 р.н., який перетинав дорогу. Від одержаних тілесних ушкоджень дитина померла.

Наразі особу водія встановлено, з ним проводяться першочергові слідчі дії.

Відомості з про цей факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.

Розслідування проводить слідче управління ГУМВС України в Донецькій області. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює прокуратура Донецької області.