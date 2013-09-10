В акваторії Бузького лиману врятовано чотирьох рибалок

8 вересня о 21:15 рятувальникам зателефонував чоловік із проханням про допомогу, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Як з’ясувалося, троє чоловіків та жінка вийшли на човні порибалити в акваторію Бузького лиману, в районі Волошської коси Очаківського району Миколаївської області. Під час риболовлі корок для зливу води у човні випав і всередину почала надходити вода. Будь-якої миті плавзасіб мав піти на дно. Неподалік знаходився маяк, тож, рибалки дісталися до його опори.

Човен затонув, а люди залишилися на відстані 1,5 км від берега без можливості повернутися. Рибалки викликали рятувальників за допомогою мобільного телефону. На порятунок було направлено працівників 22-ї Державної пожежно-рятувальної частини та співробітників Аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС України в області.

Ще до прибуття рятувальних підрозділів директор найближчої бази «Волошська коса», якого завчасно повідомили про подію, виїхав на своєму моторному човні на вказане місце та доставив людей на берег. Під час події ніхто не постраждав та медичної допомоги не потребував.