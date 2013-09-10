У Києві перевіряють факти зловживань у КП «Фармація»

До 13 вересня працюватиме робоча група з перевірки фактів зловживань у ціновій політиці КП «Фармація», оприлюднених у ЗМІ. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації .

У повідомленні зазначається, що сьогодні відбулося перше засідання спеціальної робочої групи, котра перевірятиме достовірність фактів зловживань у ціновій політиці КП «Фармація» в рамках проекту «Картка киянина». Також сказано, що до складу групи увійшли представники столичної влади, депутати Київради та журналісти провідних столичних ЗМІ, а також голова КМДА Олександр Попов.

У повідомленні зазначається, що завдання робочої групи - “перевірити, чи дійсно існують зловживання цінами в мережі аптек «Фармація», про які, зокрема, повідомлялося у програмі «Гроші» на телеканалі «1+1» та у статті газети «Сегодня». «Журналісти – автори цих матеріалів – увійшли до складу робочої групи, аби засвідчити достовірність результатів перевірки», - сказано в повідомленні.

Попов зазначив: “Проект «Картка киянина» – це надзвичайно важливий соціальний проект для столиці. Будь-які зловживання у ньому недопустимі. Я вдячний журналістам за сигнал. Якщо оприлюднені факти будуть підтверджені, винуватці відповідатимуть за найсуворішою буквою закону».

Як повідомляв УНІАН, розпорядження про утворення групи Попов підписав 5 вересня.

Як відомо, програма «Гроші» на телеканалі «1+1» показала власне розслідування того, як КП «Фармація» реалізує соціальний проект столичної влади «Картка киянина». З`ясувалося, що в аптеках КП ліки зі знижкою до 30% коштують дорожче, ніж у комерційних аптеках поруч - без будь-яких знижок.

Після цього заступник голови КМДА Руслан Крамаренко написав у «Фейсбуці»: «Через виродків, які вважають себе царями на місцях, зводиться до пшику будь-яка нормальна ідея. Я сам весь серпень б`юся з «Фармацією» з цього питання і вважаю, що якщо керівник не може працювати, то можна залучити менеджмент з комерційних мереж, які, не маючи пільг від міста, знаходять можливість продавати ліки за меншими, ніж у них, цінами. І я дуже вдячний програмі «Гроші » та газеті «Сегодня» , що сказали про це гучно та вголос. Вчора була дуже жорстка нарада за матеріалами програми, може, якщо не завдяки чиновникам, то завдяки журналістам змусимо когось працювати», - написав Крамаренко на своїй сторінці в соціальній мережі.