У Харкові з вини батьків у ванні втопилося немовля

У Ленінському районі Харкова через неуважність батьків у ванні втопилося немовля.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Харкова з посиланням на прокурора Ленінського району Ігоря Білодіда, правоохоронці встановили, що ввечері 7 вересня 39-річний батько немовляти перебуваючи у нетверезому стані випив ліки, що викликають сонливість, після чого набрав у ванну води, поклав біля себе 6-місячного сина та заснув. Поки чоловік спав, дитина втопилася.

«Вказаний факт внесено до ЄРДР за ст. 166 КК України (злісне невиконання батьком встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило смерть дитини). На даний час розпочато досудове розслідування, триває судово-медична експертиза», - сказав Білодід.

Якщо провину чоловіка буде доведено, йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Прокуратура Ленінського району процесуально керує розслідуванням.