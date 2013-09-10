У Черкасах та в Запоріжжі відкриють перинатальні центри

До кінця 2013 року очікується відкриття перинатальних центрів у Черкасах та в Запоріжжі.

Як повідомили УНІАН у Державному агентстві з інвестицій та управління національними проектами, про це поінформував керівник Національного проекту «Нове життя» Віктор Сірман після робочих поїздок до регіонів.

«Перед Запорізьким регіоном стоїть низка завдань: по-перше, перинатальний центр має бути створений та введений в експлуатацію якомога швидше. По-друге, надзвичайно важливе питання – це підготовка та перепідготовка лікарів, які мають працювати в перинатальному центрі на сучасному високотехнологічному обладнанні. По-третє, впровадження системи регіоналізації. Уведення всіх цих складових має відбуватися паралельно, їхнє успішне втілення допоможе значно зменшити материнську та малюкову смертність», - сказав Сірман.

Перинатальний центр у Запоріжжі створюється на базі колишнього п’ятого пологового будинку, який був кращим в області та знаним в Україні.

«Можу констатувати, що центр готовий більше як на 90%, - зазначив перший заступник голови Запорізької ОДА Віктор Ємельяненко. - Роботи на ньому виконуються за графіком та своєчасно. Очікуємо, що обласний перинатальний центр, як і було заплановано, здадуть в експлуатацію в листопаді цього року», – резюмував Ємельяненко.

Активно тривають роботи над створенням перинатального центру в Черкасах, його будівництво відбувається на базі обласної лікарні. Нині там звели фундамент та завершують монтувати кількаповерховий каркас. За місяць у приміщенні майбутнього перинатального центру облаштують покрівлю та почнуть внутрішні роботи.

Керівники Департаменту капітального будівництва ОДА Олег Різник та ТОВ «Черкасиміськбуд» Анатолій Бурський повідомили, що на сьогодні виконано ремонтні роботи, закуплено будівельних матеріалів і технологічного обладнання на загальну суму 17,5 млн грн. На будівельному майданчику майбутнього перинатального центру працює 92 робітники та задіяно 18 одиниць техніки.

«Черкащина демонструє високі темпи зі створення перинатального центру, згідно з планом, Черкаський ОПЦ повинен бути введений в експлуатацію наприкінці 2014 року, але станом на сьогодні ми випереджаємо графік», – наголосив Сірман.

Він висловив упевненість у тому, що черкащанам вдасться вже до кінця року завершити всі роботи та ввести в експлуатацію новий Центр.

За даними агентства, за два роки в рамках реалізації Національного проекту «Нове життя» перинатальні центри вже відкрито в 11 областях України: Кіровоградській (31.01.12), Київській (1-й – 10.02.12), Харківській (02.03.12), Донецькій (14.05.12), Дніпропетровській (21.06.12), Житомирській (05.07.12 АР Крим (11.12.12), Полтавській (27.12.12), Рівненській (26.02.13), Хмельницькій (23.05.13), Луганській (15.08.13). За цей період у центрах народилося понад 30 тисяч дітей.

Національний проект «Нове життя – нова якість охорони материнства та дитинства» реалізує Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами. Проект запроваджений з ініціативи Президента України Віктора Януковича та втілюється за сприяння Міністерства охорони здоров‘я України, Національної академії медичних наук України, місцевих органів самоврядування та Всеукраїнської благодійної організації «Фонд Віктора Пінчука - соціальна ініціатива». Передбачає створення національної мережі перинатальних центрів ‑ лікувально-профілактичних закладів ІІІ рівня. Сучасне обладнання, високий рівень медичної підготовки лікарів-акушерів та неонатологів дозволяють суттєво знизити материнську, малюкову смертність та інвалідність.