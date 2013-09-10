Жителям Західної України подобається жити у своїх містах

Згідно з дослідженням, проведеним у Львові, Тернополі, Чернівцях, Івано-Франківську та Хмельницькому, абсолютній більшості населення подобається жити у своїх містах.

Про це свідчать передані УНІАН результати соціологічного дослідження, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

Згідно з даними дослідження, найбільше задоволених проживанням у своєму місті серед мешканців Тернополя (91%), найменше – серед мешканців Хмельницького та Івано-Франківська (80%). Жителі цих двох міст також відзначилися найбільшою кількістю незадоволених своїм проживанням в місті, хоча таких респондентів налічується всього 2%.

Львів, на думку більшості його мешканців, є привабливим містом для туристів (61%), що має багату історію та красиву архітектуру з великою кількістю пам’ятників, а також численними кафе і кав’ярнями. Львів’яни найбільше вважають, що їхнє місто відіграє важливу роль у розвитку країни (21%), а також є політично активним осередком (19%). З іншого боку, мешканці Львова вважають його найменш тихим і затишним (13%), чистим і охайним (9%), містом з найменш зручним транспортним пересуванням.

Тернопіль для його жителів є тихим, затишним і зеленим містом (59%), в якому проживає багато молоді. Значна кількість опитаних (42%) відзначають духовність та релігійність міста. Третина місцевих мешканців вважають своє місто чистим і охайним, а також оцінюють його як екологічно чисте, що значно вирізняється з-поміж інших міст. Найменшою мірою характеризує Тернопіль якість медицини і освіти (3%), наявність великих можливостей (3%) та можливостей працювати і заробляти (7%). Тернопіль найменше (серед інших міст) вважають містом, що відіграє важливу роль у розвитку країни.

Для жителів Чернівців найважливішою ознакою їхнього міста є красива архітектура (63%) та наявність парків і скверів (56%), що поєднується з його багатою історією. Чернівці також оцінюють як духовне і релігійне місто (49%), в якому живуть доброзичливі, приємні люди (46%). Більше, ніж в інших містах, місцеві мешканці відзначають можливості працювати і заробляти (20%), можливості для розвитку дитини (19%), а також якість освіти (15%) і медицини (13%). Разом із тим чернівчани найменше вказують на невисоку вартість життя в своєму місті.

Івано-Франківськ для його мешканців – це, насамперед, тихе і затишне місто (39%) з релігійним характером, в якому проживає багато молоді та доброзичливих, приємних людей. Близько чверті опитаних вважають своє місто безпечним для життя та містом, в якому дотримуються традицій. Також Івано-Франківськ, як і Львів, є політично активним містом (17%). Менш за все жителі Івано-Франківська відзначають цікавість культурного та спортивного життя. Найменшою мірою характеризує рідне місто наявність великих можливостей (5%), якість освіти та медицини.

Хмельницький, на думку близько 40% його жителів, – це тихе, затишне місто з великою кількістю парків і скверів, багатьма кафе і кав’ярнями, де живе багато молоді. Для 15% місцевих жителів невисокою є вартість життя, що є найвищим показником серед усіх досліджуваних міст.

Разом із тим у Хмельницьку найменше відзначають релігійність міста та дотримання традицій. На думку хмельничан, їхнє місто не є туристично привабливим (7%), про що свідчать найменші показники краси архітектури, наявності пам’ятників, багатства історії міста.

Водночас, як показало дослідження, якби респонденти були змушені виїхати на постійне місце проживання за кордон, то для більшості жителів Тернополя, Львова та Івано-Франківська найпривабливішими країнами були б США, Канада та Німеччина. Для мешканців Чернівців та Хмельницька країною для виїзду №1 стала б Німеччина, на другому місці – США. Також серед жителів цих двох міст найбільше прихильників еміграції до Росії. При цьому переїзд до таких країн як Італія та Англія отримав більше розповсюдження, ніж до сусідньої Польщі, яка залишається найпривабливішою для жителів Хмельницького і Львова.

Якби респонденти були змушені виїхати на постійне місце проживання в інше місце України, то жителі Тернополя, Івано-Франківська та Хмельницького, в першу чергу, обрали б західний регіон, а також Київ і область. Мешканців Чернівців найбільше приваблює столичний регіон, наступні – західний та південний. Львів’яни однаковою мірою погодилися б на переїзд до Києва або західного регіону.

Дослідження проводилися протягом 2012-2013 років. Вибіркова сукупність: по 800 респондентів у кожному місті. Помилка репрезентативності дослідження: не більш як 3,5%.