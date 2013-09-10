У столичному Гідропарку згорів приватний будинок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Києві, інформація про пожежу у Гідропарку надійшла від очевидців сьогодні, 10 вересня, о 06.48.

Рятувальники, котрі негайно виїхали на допомогу, виявили, що палає приватна дерев’яна будівля. За допомогою 7 одиниць пожежної на спеціальної техніки бійцям вдалося повністю ліквідувати вогонь, котрий охопив 200 кв. м дерев’яних конструкцій, о 07.40, йдеться в повідомленні.

За попередньою версією, пожежа трапилась через коротке замкнення електропроводів у електричному щитку.

Мешканців будинку на момент займання не було. Наразі остаточна причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюється, додали у прес-службі.