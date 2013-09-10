В Запоріжжі легковик врізався в електроопору, 3 особи загинули

У Запоріжжі в дорожньо-транспортній пригоді загинули троє осіб, ще двох - діти 2008 та 2012 років народження, госпіталізовано до реанімації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, ДТП сталося сьогодні, 10 вересня, о 00.15 на вул. Істоміна.

Водій легкового автомобіля „ЗАЗ 110206” перевищив швидкість, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на перешкоду (електроопору).

«В результаті дорожньо-транспортної пригоди на місці події загинули 3 осіб та 2 дітей (2008 та 2012 р.н.) у важкому стані госпіталізовано до реанімаційного відділення Запорізької обласної дитячої лікарні», - йдеться в повідомленні.