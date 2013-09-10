Луганщина: біля житлового масиву виявили 29 боєприпасів

Співробітники Служби безпеки України і представники піротехнічної служби ДСНС у Луганській області біля житлового масиву виявили сховок з 29 боєприпасами часів Великої Вітчизняної війни, влаштований жителем Лутугинського району.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління СБУ в Луганській області, оперативниками було встановлено, що чоловік шукав на колишніх полях битв снаряди, міни, гранати й інші засоби ураження, видаляв з них вибухівку, здавав корпуси на металобрухт, заздалегідь розколовши їх і відпилявши хвостовики. Ці маніпуляції громадянин здійснював у степу за селом, там же й ховав у землі свої знахідки.

Співробітниками СБУ минулого тижня було виявлено сховок, який викопав чоловік за 500 метрів від житлового масиву, поблизу від шламовідстійника шахти «Білоріченська». У тайнику було виявлено 29 одиниць боєприпасів, готових до бойового застосування: 10 артилерійських снарядів калібру 45 і 50 мм, 18 мінометних мін калібру 50 мм і гранату Ф-1.

За фактом незаконного поводження із зброєю, бойовими запасами і вибуховими речовинами розпочато кримінальне провадження за ст.263 КК України, яка передбачає покарання до 5 років позбавлення волі.