Засуджено власника собаки, який загриз 5-річного малюка

В Черкаській області до 3 років позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік засуджено власника собаки, який 3 серпня у селищі Маньківка загриз п’ятирічного хлопчика.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Черкаської області, 9 вересня рішенням Маньківського райсуду затверджено угоду про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим. Згідно угоди, під час досудового розслідування, сторони кримінального провадження дійшли згоди щодо формування підозри, всіх істотних обставин та правової кваліфікації дій приватного підприємця Маньківського району за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України (вбивство через необережність).

Установлено, що підприємець у серпні на території колишнього інкубатору в селищі Маньківка, створив загрозу безпеці людей, в наслідок чого від укусів собак загинув 5-річний хлопчик.

В судовому засіданні обвинувачений у повному обсязі визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення. Суд погодився з позицією прокурора та призначив йому міру покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з іспитовим строком один рік.

Як повідомляв УНІАН, в Черкаській області у селищі Маньківка 3 серпня сторожові собаки на смерть загризли 5-річного хлопчика. Двоє дітей, віком 5-ти та 9-ти років, пішли гратися на огороджену територію приватного підприємства, розташованого по сусідству. На попереджувальний напис на металевій сітці – «Обережно, собаки», діти уваги не звернули. Дітей, які перелізли через огорожу, атакували два сторожові пси породи ротвейлер та німецька вівчарка. Старший хлопчик зумів вчасно перелізти огорожу, що і врятувало його від розлючених тварин. А меншого собаки збили з ніг. Звільнити його зуміли лише батьки, які почули крики дітей та прибігли на місце події. Проте, вирвавши сина з лап розлючених тварин, допомогти йому вони так і не змогли. Від отриманих травм дитина померла в кареті швидкої медичної допомоги. Власник тварин, який терміново прибув на місце події, застрелив псів.