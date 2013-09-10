Нікополь: при пожежі у квартирі загинув 5-річний хлопчик
Другу дитину мати врятувала
Сьогодні у Нікополі під час пожежі у 4-кімнатній квартирі 5-поверхового будинку загинув п’ятирічний хлопчик.
Як повідомили УНІАН у головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області, повідомлення про пожежу надійшло до служби порятунку «101» о 10 год. Рятувальники виявили в квартирі тіло загиблого хлопчика 2008 року народження.
Вогнем пошкоджено домашнє майно на площі 70 м кв.
Пожежу ліквідовано о 11:50 силами 3-х пожежно-рятувальних автомобілів та 10 чоловік особового складу.
Причина та обставини пожежі встановлюються співробітниками міліції
Водночас, як повідомляють місцеві ЗМІ Нікополя, на початок пожежі в квартирі знаходилися двоє 5-річних братів-близнюків, їх бабуся та мати. Остання була у ванній кімнаті. Побачивши пожежу вона виштовхнула з квартири свою матір та змогла винести одного сина. Врятувати другого їй не вдалося.
За інформацією ЗМІ, попередньо причиною пожежі могло стати замкнення в електричній проводці.