У Тернопільському обласному онкодиспансері відкрили відділення дистанційної променевої терапії

У Тернопільському обласному клінічному онкологічному диспансері 10 вересня відкрили відділення дистанційної променевої терапії з сучасним медобладнанням.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, блок дистанційної променевої терапії складається з сучасного апарата для проведення променевої терапії та спеціалізованого комп’ютерного томографа для онкології, який забезпечує діагностику та передпроменеву підготовку пацієнтів.

Обладнання придбано за кошти фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» у рамках програми фонду «Рак виліковний». Загальний бюджет програми «Рак виліковний» на оснащення Тернопільського обласного клінічного онкологічного диспансеру склав 16,9 млн грн.

Згідно з повідомленням, участь у відкритті взяли віце-прем`єр-міністр України Костянтин Грищенко та голова Тернопільської ОДА Валентин Хоптян.

«Нове обладнання надасть пацієнтам можливість отримати медичне обслуговування на рівні європейських стандартів. У створеному відділенні щорічно зможуть отримувати кваліфіковану допомогу до 2000 осіб», – зазначив Хоптян.

Довідка УНІАН. Нововідкрите відділення дистанційної променевої терапії диспансеру складається з гаматерапевтичного апарату та спеціалізованого для онкології комп’ютерного томографа.

Гаматерапевтичний апарат є пристроєм нового покоління в кобальтовій терапії та використовується для опромінення з відстані одним джерелом. Апарат дозволяє проводити радикальне та паліативне лікування.

У заході взяли участь віце-прем`єр-міністр України Костянтин Грищенко, губернатор Тернопільської області Валентин Хоптян, головлікар онкодиспансеру Шагін Бабанли, директор фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Анатолій Заболотний і ін. офіційні особи.

Костянтин Грищенко, віце-прем`єр-міністр України: «Президент України поставив чітке завдання – забезпечити якісну і доступну систему охорони здоров`я. Сьогодні ми зробили черговий і вагомий крок до виконання цього завдання. Це стало можливо завдяки Рінату Ахметову і його добродійному фонду, а також зусиллям місцевої влади і уряду. У котрий раз ми переконуємося, що саме партнерство влади і бізнесу дає якнайкращий результат, дозволяє нам успішно реформувати систему охорони здоров`я і врятовувати життя людей».

Валентин Хоптян, голова Тернопільської облдержадміністрації: «Сьогодні знакова подія для нашої області – відкриття відділення дистанційної променевої терапії онкодиспансеру. З фондом Ріната Ахметова «Розвиток України» у області вже є результативні приклади співпраці. Минулого року Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер почав роботу з підготовки приміщень і персоналу для оснащення високотехнологічним устаткуванням. Сьогодні ми бачимо результат цієї співпраці – одержано сучасне європейське устаткування – кобальтовий опромінювач і комп`ютерний томограф, які введені в дію і успішно використовуються для діагностики новоутворень, планування і проведення променевої терапії. В рамках співпраці з фондом також відремонтовано радіологічне відділення онкодиспансера. З обласного бюджету на проведення ремонтно-будівельних робіт виділено 2 млн. 15 тис. грн. Переконаний, що тільки така системна співпраця влади, бізнесу і громадських організацій є ефективною, тому сьогодні ми вдячні фонду Ріната Ахметова «Розвиток України», онкодиспансеру, всім, хто брав участь в створенні відділення дистанційної променевої терапії, і сподіваємося на подальшу плідну співпрацю».

Шагін Бабанли, головний лікар Тернопільського обласного клінічного онкологічного диспансеру: «Щорічно у більш як у 3500 жителів Тернопільщини виявляють злоякісні новоутворення. На диспансерному обліку з тим або іншим видом злоякісних новоутворень знаходиться 21 тисяч осіб. З моменту введення в експлуатацію сучасного комп`ютерного томографа і спеціалізованого кобальтового опромінювача у відділенні дистанційної променевої терапії вже встановлений діагноз і проліковано 731 пацієнта. Щороку в такій допомозі мають потребу близько 2-х тисяч жителів нашого краю. Нове відділення повністю покриває потреби в променевому лікуванні. Я радий, що тепер пацієнти нашого диспансеру зможуть одержувати якісну високотехнологічну медичну допомогу в стінах нашого закладу, без необхідності звертатися в сусідні області і Київ».

Анатолій Заболотний, директор добродійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України»: «Ми раді відкрити сьогодні вже повністю укомплектоване нове відділення, зокрема всім необхідним допоміжним устаткуванням, що є запорукою правильного і якісного лікування пацієнтів. Насправді, лікувально-діагностичний комплекс почав роботу ще в травні поточного року. За цей час ми переконалися, що устаткування дійсно ефективно працює для людей, і є вже вагомі результати. Так, за 4 місяці роботи встановлених апаратів діагностику і лікування пройшов 731 пацієнт. Зараз устаткування забезпечує індивідуальний підхід до лікування кожного пацієнта, враховуючи його діагноз і анатомо-фізіологічні особливості організму. Передаючи устаткування державним медичним установам, ми акцентуємо на тому, що держава повинна забезпечити доступність діагностики на ньому для кожного пацієнта. Саме максимальна користь для людей, для кожного пацієнта є кінцевою метою всіх проектів фонду».