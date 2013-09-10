У столиці відбудеться акція «Пройди тест на ВІЛ!»

З 11 до 21 вересня 2013 року у столиці триватиме загальноміська акція «Пройди тест на ВІЛ! Отримай більше інформації!»

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, акція відбудеться за сприяння Департаменту охорони здоров’я, міського центру профілактики та боротьби зі СНІДом.

Такі акції в Києві проводяться вже третій рік поспіль, отримані результати показують їхню ефективність. Навесні поточного року заходами було охоплено приблизно 15 тисяч мешканців столиці, протестовано 1028 осіб, 19 – отримали позитивний результат, з них 16 осіб вперше в житті дізналися про свій ВІЛ-статус.

Відповідні акції проводяться з метою вкотре привернути увагу суспільства до проблем ВІЛ/СНІДу через отримання повної та достовірної інформації, що допоможе формуванню більш безпечної поведінки і сприятиме підвищенню особистої відповідальності за власне здоров’я.

Під час проведення заходів кияни та гості столиці зможуть безкоштовно отримати консультації й обстежитись на ВІЛ-інфекцію та на гепатити В і С. У разі необхідності тим, хто отримає позитивний результат, буде надана інформація, як випередити хворобу і не дати розвинутися СНІДу за допомогою лікування антиретровірусною терапією, яка в Україні є доступною і безкоштовною.

Заходи відбуватимуться за такими адресами:

• 11 вересня з 18.00 до 22.00 – Дніпровський район, Ленінградська площа, майданчик кінцевої зупинки маршрутних таксі;

• 13 вересня з 18.00 до 22.00 – Подільський район, Контрактова площа, майданчик біля пам’ятника Григорія Сковороди;

• 14 вересня з 16.00 до 22.00 – Подільський район, вул. Фрунзе, 111;

• 17 вересня з 18.00 до 22.00 – Оболонський район, вул. Полярна, 7;

• 19 вересня з 18.00 до 22.00 – Голосіївський район, майданчик біля станції метро «Васильківська»;

• 21 вересня з 16.00 до 22.00 – Солом’янський район, площа Космонавтів.