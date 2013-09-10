Кіровоградщина: 12-річний хлопчик отруївся грибами

У Кіровоградській області 12 -річний хлопчик отруївся грибами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДСНС в області, 9 вересня дитину спершу госпіталізували до Олександрійської районної лікарні, а згодом і до Кіровоградської дитячої обласної лікарні з діагнозом отруєння грибами.

Стан хлопчика — середньої тяжкості.

За попередньою інформацією, гриби збирала бабуся поблизу водоймища в м. Олександрії. Вживала страву вся сім’я, проте лише у дитини з’явилися ознаки отруєння. Які саме гриби спричинили отруєння наразі з’ясовують.