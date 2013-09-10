Кіровоградщина: 12-річний хлопчик отруївся грибами
17:21, 10 вересня 2013Новини регіонів
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Стан - середньої тяжкості
У Кіровоградській області 12 -річний хлопчик отруївся грибами.
Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДСНС в області, 9 вересня дитину спершу госпіталізували до Олександрійської районної лікарні, а згодом і до Кіровоградської дитячої обласної лікарні з діагнозом отруєння грибами.
Стан хлопчика — середньої тяжкості.
За попередньою інформацією, гриби збирала бабуся поблизу водоймища в м. Олександрії. Вживала страву вся сім’я, проте лише у дитини з’явилися ознаки отруєння. Які саме гриби спричинили отруєння наразі з’ясовують.
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