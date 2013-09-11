В Одесі зникла 8-річна дівчинка
10:12, 11 вересня 2013Новини регіонів
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Зачіска «каре», очі карі
В Одесі сьогодні зникла 8-річна дівчинка.
Про це УНІАН повідомили у Відділі зі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Одеській області.
Згідно з повідомленням, Київським райвідділом міліції розшукується Юлія Маврова, 2005 р.н. Вранці вона вийшла з дома, розташованого по вул. Люстдорфська дорога, і не повернулася. Її місцезнаходження невідоме.
Прикмети розшукуваної: на вигляд 7-8 років, зріст 120 см, худорлявої статури, волосся темне коротке, зачіска «каре», очі карі.
Була одягнена: спортивна рожева куртка з капюшоном, джинсова спідниця синього кольору, колготки чорного кольору, сандалі синього кольору.
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