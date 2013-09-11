В Одесі зникла 8-річна дівчинка

В Одесі сьогодні зникла 8-річна дівчинка.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Одеській області.

Згідно з повідомленням, Київським райвідділом міліції розшукується Юлія Маврова, 2005 р.н. Вранці вона вийшла з дома, розташованого по вул. Люстдорфська дорога, і не повернулася. Її місцезнаходження невідоме.

Прикмети розшукуваної: на вигляд 7-8 років, зріст 120 см, худорлявої статури, волосся темне коротке, зачіска «каре», очі карі.

Була одягнена: спортивна рожева куртка з капюшоном, джинсова спідниця синього кольору, колготки чорного кольору, сандалі синього кольору.