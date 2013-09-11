В Одеській області виявили плантацію конопель

10:45, 11 вересня 2013
Новини регіонів
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Росло 330 тис. кущів

В Одеській області виявлено і знищено плантацію, на якій зростало близько 330 тис. кущів дикорослих конопель.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС в Одеській області, у вересні співробітники Фрунзівського райвідділу міліції Одеської області виявили неподалік села Новопавлівка земельну ділянку, усіяну рослинами дикорослих конопель. Встановлено, що ця ділянка землі належить Фрунзенській районній державній адміністрації.

Як стверджують в управлінні, всі наркомісткі кущі знищено.

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