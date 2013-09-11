У Києві створюють центри для вагітних наркозалежних жінок

У Києві створюють спеціалізовані центри інтегрованої допомоги вагітним наркозалежним жінкам.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, перший кабінет для забезпечення вагітних жінок препаратами замісної підтримуючої терапії відкрито на базі комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр № 1 Дарницького району Києва».

Крім наркологічної, вагітні з наркотичною залежністю отримують в цьому Центрі всю необхідну медичну та психологічну допомогу, йдеться в повідомленні.

У Департаменті охорони здоров’я підкреслюють, що проблема впливу наркозалежності жінок на їхню здатність народити здорову дитину є актуальною не лише для України, а й для всього світу. Наркотичні препарати викликають серйозні патологічні зміни в організмі жінки, що впливає на протікання вагітності, пологів та внутрішньоутробний стан плоду. За твердженнями фахівців, ситуація ускладнюється тим, що вагітна наркозалежна жінка часто уникає медичного спостереження в передпологовий період, чим погіршує свій стан.

Для вирішення цих питань у 2011 році в Україні Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) у співпраці з МБФ «Фонд Вільяма Дж. Клінтона» було започатковано інноваційний пілотний проект «Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини у наркозалежних вагітних жінок та поліпшення показників здоров’я їхніх новонароджених дітей», нагадали в КМДА.

Мета проекту – створення комплексної моделі гендерно-чутливих послуг, які враховують потреби наркозалежних вагітних жінок і дітей народжених ними. Комплексне медичне обслуговування в рамках Пілоту впроваджується в трьох містах України: Києві, Дніпропетровську та Полтаві. У цих містах створюються спеціалізовані центри, мета яких – надання широкого спектру медичних та психосоціальних послуг під «одним дахом»: допологовий догляд, лікування наркозалежності, тестування на ВІЛ та консультування, отримання антиретровірусної терапії для ВІЛ-позитивних вагітних жінок, післяпологовий догляд, лікування синдрому відміни у новонароджених, психосоціальне консультування, соціальна підтримка сімей тощо.

Також у профільному Департаменті нагадали, що за стаціонарною медичною допомогою наркозалежні вагітні та вагітні з ВІЛ-позитивним статусом можуть у будь-який час звернутися до Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини.