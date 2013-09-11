На Одещині маневровим поїздом травмовано 8-річну дитину

В Одеській області маневровим поїздом травмовано 8-річну дитину.

Про це УНІАН повідомили у секторі зі зв`язків із громадськістю управління МВС України на Одеській залізниці.

Згідно з повідомленням, 9 вересня до чергової частини лінійного відділу на станції Одеса-Головна управління МВС на Одеській залізниці надійшло телефонне повідомлення про те, що на станції Буялик маневровим поїздом травмовано неповнолітнього.

Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, встановила, що травмовано 8-річного учня 2-го класу однієї зі шкіл Іванівського району Одеської області.

Дитину з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, численні удари і гематоми тіла, травматичний шок II-й ступеня - доставлено до Іванівської ЦРЛ.

Як з`ясувалося, учень після шкільних занять попросив у батьків дозволу поїхати на велосипеді в магазин. На переїзді через залізничні колії він пропустив пасажирський поїзд сполученням «Одеса-Луганськ» і почав рухатися, не звернувши увагу на те, що у зворотному напрямі їхав маневровий поїзд. Машиніст застосував екстрене гальмування, але уникнути травмування дитини не вдалося.

Батьки постраждалого хлопчика виховують двох дітей і, за словами матері, постійно попереджають їх про пильність при перетині залізниці.

За фактом травмування дитини почато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 291 (порушення діючих на транспорті правил) КК України.

Вирішується питання про притягнення батьків до адміністративної відповідальності за ст. 184 (невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов`язків із виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.