У Криму зірвався зі скелі російський турист

У Криму зірвався зі скелі та отримав травми російський турист.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайний ситуацій, нещасний випадок стався учора, 10 вересня, поблизу с. Міжводне Чорноморського району.

«В гірській скелястій місцевості турист, громадянин Росії, впав зі скелі, отримав чисельні травми та не був спроможний пересуватися самотужки», - йдеться в повідомленні.

На місце події прибули рятувальники, які надали постраждалому першу медичну допомогу та за допомогою нош евакуйували до дороги й передали працівникам швидкої медичної допомоги, поінформували в ДСНС.