У Одесі горіло кафе

Сьогодні в кафе «Арізона» в Одесі сталася пожежа, повідомили УНІАН у відділі у зв`язках зі ЗМІ та громадськістю Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Одеській області.

Згідно з повідомленням, о 5.26 в службу «101» Одеси надійшло повідомлення від охоронця про те, що сталася пожежа в кафе «Арізона», розташованому на вулиці Корольова в Київському районі міста.

Пожежники прибули на місце виклику і ліквідовували загоряння літньої тераси і підсобного приміщення на площі 80 кв.м. Для ліквідації вогню рятувальникам довелося проламати дах будівлі. На пожежі працювали 4 одиниці техніки.

Причина НП встановлюється. Загиблих і потерпілих немає.