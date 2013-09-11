На Луганщині на шахті через задимлення евакуювали гірників
13:38, 11 вересня 2013Новини регіонів
0
У Луганській області на шахті ім. Артема ДП «Луганськвугілля» через задимлення евакуювали гірників.
Як повідомила УНІАН прес-служба ГУ ДСНС в області, сьогодні, 11 вересня, близько 9.00 на горизонті 600 м сталося задимлення. У цей момент у шахті перебувало 209 шахтарів, двоє з них - на аварійній ділянці.
Станом на 12:30 доля одного шахтаря невідома, ведуться його пошуки, ще одного шахтаря госпіталізовано до Луганського опікового центру. 172 шахтарів самостійно вийшли на поверхню, 37 продовжують підніматися.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter