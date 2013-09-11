На Луганщині на шахті через задимлення евакуювали гірників

У Луганській області на шахті ім. Артема ДП «Луганськвугілля» через задимлення евакуювали гірників.

Як повідомила УНІАН прес-служба ГУ ДСНС в області, сьогодні, 11 вересня, близько 9.00 на горизонті 600 м сталося задимлення. У цей момент у шахті перебувало 209 шахтарів, двоє з них - на аварійній ділянці.

Станом на 12:30 доля одного шахтаря невідома, ведуться його пошуки, ще одного шахтаря госпіталізовано до Луганського опікового центру. 172 шахтарів самостійно вийшли на поверхню, 37 продовжують підніматися.