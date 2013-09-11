У Одесі під час зіткнення 4 машин дві особи загинули

В Одесі під час зіткнення 4 машин дві особи загинули і двоє травмовано. Як повідомили УНІАН в управлінні ДАІ ГУ МВС в Одеській області, аварія сталася 10 вересня о 19.15 біля торговельно-розважального центру «Рив`єра» - на 17-му км дороги «Одеса – Южний».

Встановлено, що автомобіль Nissan Micra, яким керував 41-річний чоловік, прямуючи у бік міста Южний, виїхав на смугу стрічного руху і допустив лобове зіткнення з Nissan Primera. Від сильного удару Nissan Micra відкинуло вбік, внаслідок чого він зіткувся з Daewoo Matiz, який потім врізався в Nissan Murano.

Через травми несумісні з життям померли водій автомобіля Nissan Micra і 46-річний чоловік, який був за кермом Nissan Primera. Госпіталізовано 50-річну жінку (водія Daewoo) і 34-річну пасажирку Nissan Micra.

Ведеться слідство.