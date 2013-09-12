У Маріуполі 2-річна дитина отримала кульове поранення

08:52, 12 вересня 2013
Новини регіонів
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Під час прогулянки

У Маріуполі Донецької області прокуратура контролює хід розслідування за фактом кульового поранення 2-річної дитини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Маріуполя з посиланням на прокурора Жовтневого району Олександра Трунова, 10 вересня близько 18.00 в одну з лікарень міста Маріуполя по медичну допомогу звернулася жінка з хлопчиком 2011 р.н., яка повідомила, що під час прогулянки її дитина одержала поранення. Під час огляду медичні працівники виявили у дитини кульове поранення ноги.

Проте правоохоронці поки що не можуть назвати тип зброї, з якої здіснено поранення.

«За яких обставин була одержана травма, зараз з`ясовують слідчі», - зазначив прокурор.

Відомості про цей факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК України.

Досудове розслідування проводить Жовтневий райвідділ Маріупольського ГУ ГУМВС.

Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Жовтневого району міста Маріуполя.

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