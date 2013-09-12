У Одесі створять перший в Україні біомедичний концерн

В Одесі планують створити перший в Україні «Біомедичний інноваційно-технологічний концерн».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної ради, презентацію проекту «Біомедичний інноваційно-технологічний концерн «BITEC Limited» провів на засіданні постійної комісії обласної ради з питань міжрегіонального і міжнародного співробітництва та інвестиційної діяльності її голова Аркадій Губерник.

Мета проекту – забезпечення потреб населення півдня України якісно новим медичним обслуговуванням, що базується на інноваційних технологічних напрямах у галузі біомедицини і біотехнологій, а також впровадженні новітніх освітніх технологій і, як наслідок, підвищення якості вітчизняної медичної освіти і його конкурентоспроможності.

Проект передбачає створення на базі Одеського національного медичного університету «Біомедичного інноваційно-технологічного концерну». В основі лежить ідея об`єднання науково-дослідного, академічного і практичного процесів медичної освіти і обслуговування.

Виробнича діяльність передбачає створення: «Медичного радіологічного наукового центру»; «Центру науково-дослідної діяльності та лабораторних досліджень»; «Центру медичної діагностики» спільно з компаніями «Siemens» і «Johnson&Johnson Medical Devices» (що дасть змогу проводити діагностичні і лабораторні дослідження без обмежень у таких сферах як кардіологія, серцево-судинна хірургія, нейрохірургія, загальна хірургія, травматологія і ортопедія, спортивна медицина, офтальмологія, педіатрія, акушерство і гінекологія); «Кріобанку стовбурових клітин пуповинної крові».

Крім того, проект передбачає створення п`яти заводів. Перший - з фракціонування плазми крові (передбачається виробництво чотирьох препаратів, таких як альбумін, імуноглобулін нормальний для внутрішньовенного введення, чинник згортання крові людини VIII, чинник згортання крові людини IX, а також виробництво «Гемакону» - контейнера здвоєного одноразового застосування для заготівлі крові та її компонентів). Другий - з інноваційного виробництва інсулінів, третій - радіологічних препаратів, четвертий - з виробництва медичного устаткування і витратних матеріалів і п`ятий завод - з виробництва лікарських препаратів.

«Стрижньовими напрямами і формами діяльності Концерну є розробка і впровадження новітніх технологій у галузі клінічної медицини, направленої на боротьбу з соціально значущими захворюваннями, які щодня забирають величезну кількість людських життів», - повідомили в прес-службі.

Втілення проекту в життя створить в області додатково 2,5 тис. робочих місць.

Почати роботи з будівництва першого заводу планується на ділянці площею близько 8 га наприкінці 2013-го - початку 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня Президент України Віктор Янукович доручив прем`єр-міністрові Миколі Азарову забезпечити розгляд питання створення за участю Одеського національного медичного університету на території Теплодара (Одеська обл.) технопарку з метою впровадження інноваційних технологій і поліпшення забезпечення населення лікарськими засобами вітчизняного виробництва.