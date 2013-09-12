У Запорізькій області від вибуху газу загинула людина

У Запорізькій області через вибух газового балона у пункті прийому металобрухту загинув робітник.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій, учора, 11 вереся, о 15 год. у м. Пологи Запорізької області у пункті прийому металобрухту вибухнув газовий балон, внаслідок чого загинув один працівник.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.