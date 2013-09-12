У Запорізькій області від вибуху газу загинула людина
10:31, 12 вересня 2013Новини регіонів
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У пункті прийому металобрухту
У Запорізькій області через вибух газового балона у пункті прийому металобрухту загинув робітник.
Як повідомляє прес-служба Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій, учора, 11 вереся, о 15 год. у м. Пологи Запорізької області у пункті прийому металобрухту вибухнув газовий балон, внаслідок чого загинув один працівник.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
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