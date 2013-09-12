У Сумах 14-річна школярка на фізкультурі отримала інсульт

У Сумах дев`ятикласниця на уроці фізкультури отримала інсульт, пише сайт міста Суми "0542".

Як повідомляється, вчора в міській середній освітній школі №20 під час уроку фізкультури 14-річній дівчині стало зле. Прибулі лікарі встановили діагноз — інсульт.

Як стало відомо з неофіційних джерел, дев`ятий клас вийшов на свій другий урок — фізкультуру. Заняття почалися з легкої пробіжки. Дев`ятикласниця спочатку відстала від групи дівчат, а пізніше знайшли, коли вона лежала на землі в судомах. Медсестра школи до приїзду бригади «швидкої» надала дівчині першу медичну допомогу.

Діагноз, який поставили школярці, — аневризма судини мозку. Дівчина перебуває в обласній лікарні.

Також з`ясувалося, що школярка вела здоровий спосіб життя, займалася єдиноборствами, брала участь у змаганнях. Проте, за непідтвердженою інформацією, мала проблеми із судинами.

На даний момент офіційних коментарів директор школи не дає, оскільки за фактом пригоди в школі проводиться перевірка управління освіти.

0542.ua