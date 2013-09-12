У Одесі знайшлася зникла другокласниця

В Одесі знайшлася другокласниця, яка зникла. Як повідомили УНІАН в Головному управлінні МВС в Одеській області, дівчинка здорова.

За даними джерела, викрадення не було, дитина, пішовши вранці з дому, не з`явився до школи з власної ініціативи.

«Зараз з`ясовується, з якої причини це сталося. За попередніми даними, конфлікту в школі не було. Класний керівник характеризує дівчинку з позитивного боку. Можливо, Юля з кимось посварилася, що не вжилась. Раніше - у першому класі - вона вчилася в сільській місцевості. Батько дитини у день зникнення працював у нічну зміну», - розповіли в управлінні.

Дитину шукали міліція та волонтери.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі 10 вересня пропала Юлія Маврова (2005 р.н.). Вранці вона вийшла з будинку, розташованого по вул. Люстдорфська дорога, і не повернулася.