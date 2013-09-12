У Миколаєві оголошено штормове попередження

За даними Миколаївського обласного центру з гідрометеорології 14-15 вересня на території Миколаївської області і міста Миколаєва очікується погіршення погодних умов і оголошено штормове попередження.

Як повідомили УНІАН у виконкомі міськради з посиланням на управління з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення, очікується посилення вітру до 15-20 м/с, дощ, часом сильний і дуже сильний дощ.

Управління з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення Миколаївської міської ради просить жителів і гостей міста бути обережними, у разі посилення вітру обходити хиткі будівлі і будинки з хиткими дахами, уникати різних споруд підвищеного ризику, мостів, естакад, трубопроводів, ліній електропередач, водоймищ, потенційно небезпечних промислових об`єктів і дерев.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня Миколаїв відзначає 224-річчя, заплановано ряд святкових заходів на вулицях міста, зокрема аерошоу, концерти і феєрверк.