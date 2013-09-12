На Луганщині очікується зростання захворюваності на грип

У Луганській області в сезоні 2013-2014 років прогнозується незначне зростання рівня захворюваності на грип та ГРВІ порівняно з попереднім сезоном.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Держсанепідслужби у Луганській області, очікується епідемія грипу помірної та середньої інтенсивності, перехворіють на грип та ГРВІ близько 350 тисяч чоловік (у минулому сезоні – 339 тис. чоловік), в тому числі 240-250 тисяч дітей до 18 років.

За прогнозами фахівців неепідемічне піднесення захворюваності на ГРВІ розпочнеться вже з другої декади вересня і буде зумовлено захворюваністю школярів та вихованців дитячих дошкільних закладів.

Перша хвиля епідемічного піднесення захворюваності на ГРВІ та грип розпочнеться з третьої декади листопада і триватиме першу половину грудня поточного року, друга хвиля очікується з другої декади лютого до кінця березня 2014 року.

Прогнозується одночасна циркуляція штамів вірусів грипу типу А(H3N2), А(H1N1) сезонного та пандемічного і В.

Довідка УНІАН. Епідемічний сезон 2012-2013 років у Луганській області характеризувався помірною інтенсивністю, перехворіло близько 339 тисяч осіб або 1561 на 10 тисяч населення, в тому числі 6 з 10 дітей та кожний 18 дорослий мешканець області. Діти до 4 років хворіли найчастіше (9 з 10 дітей даного віку). Серед дорослого працездатного населення частіше хворіли особи від 18 до 29 років (інтенсивний показник 1048,4 на 10 тисяч населення даного віку). Питома вага літніх людей (65 і старші) не перевищила 3,0%.

За даними вірусологічної лабораторії ДУ «Луганський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України» в області спостерігалась одночасна циркуляція вірусів грипу типу А: А(H1N1)/пандемічний і А(H3N2) - з лютого по травень 2013 р., а також типу В (з березня по травень 2013 р.). Превалював штам А(H3N2), як і в сезоні 2011-2012 років.