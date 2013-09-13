В Одесі впав двоповерховий будинок, постраждали 2 людей

В Одесі внаслідок обвалення житлового будинку постраждали двоє людей.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС України в Одеській області, сьогодні вночі в Одесі обрушився двоповерховий житловий будинок по вулиці Генерала Ватутіна. Зокрема, впали дах і частина стіни.

За даними джерела, госпіталізовані 15-річний підліток, який опинився під завалом, і жінка-сусідка, яка намагалася допомогти йому вибратися назовні. У хлопчика – травматичний шок, у жінки – перелом ключиці.

Пошкоджені три квартири, одна з яких практично повністю зруйнована.

Вищеназваний житловий будинок – у числі аварійних, будівлі понад 100 років. За попередніми даними, причиною падіння, крім іншого, став дощ, який розмив черепашник, із якого зведено будову. Остаточні висновки про причини НП буде зроблено після висновку спеціальної комісії.

За словами представника управління, сусідній будинок також перебуває в аварійному стані.

Як повідомляв УНІАН, за даними ДСНС, в Одесі впав фронтон триповерхового будинку на поряд розташований двоповерховий житловий будинок. Постраждала одна людина.